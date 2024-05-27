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10:50, 27 мая 2024Бывший СССР

В Раде предложили проверять адрес проживания при получении водительских прав

В Верховной Раде предложили проверять адреса получающих водительские права

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Верховной Раде Украины предложили проверять данные о месте жительства и оцифрованный образ лица гражданина при перерегистрации машины и получении водительских прав. Об этом сообщает «Страна.ua».

Соответствующий законопроект одобрил профильный комитет парламента.

По нему сервисные центры Министерства внутренних дел (МВД) Украины при обращении к ним за услугами по получению права на управление, перерегистрации или снятию с учета автомобиля будут проверять данные о лице по нескольким реестрам.

Это будут данные о месте проживания, реквизиты паспорта, паспорта для выезда за границу, удостоверение гражданина, которому предоставлена временная защита и оцифрованный образ лица.

Издание отмечает, что сервис-центры МВД переполнены мужчинами, которые хотят переписать свои автомобили на женщин из-за нового закона о мобилизации.

Ранее на Украине продлили военное положение и мобилизацию до 11 августа. Соответствующее предложение внес в парламент президент страны Владимир Зеленский.

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      Илья Таксюр
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