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13:28, 8 мая 2024Бывший СССР

На Украине продлили военное положение и мобилизацию

Верховная Рада Украины продлила военное положение и мобилизацию на 90 дней

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховная Рада Украины продлила военное положение и мобилизацию на 90 дней — до 11 августа. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней. За продление военного положения — 339 депутатов. За продолжение мобилизации — 336» — заявил депутат парламента Алексей Гончаренко.

Законопроект о продлении мобилизации и военного положения внес в Верховную Раду президент Украины Владимир Зеленский.

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