На Украине продлили военное положение и мобилизацию

Верховная Рада Украины продлила военное положение и мобилизацию на 90 дней

Верховная Рада Украины продлила военное положение и мобилизацию на 90 дней — до 11 августа. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней. За продление военного положения — 339 депутатов. За продолжение мобилизации — 336» — заявил депутат парламента Алексей Гончаренко.

Законопроект о продлении мобилизации и военного положения внес в Верховную Раду президент Украины Владимир Зеленский.