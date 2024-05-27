В России девочку высадили с последнего рейса автобуса с разряженным телефоном

В Кузбассе водитель автобуса высадил девочку с последнего рейса

В Кемеровской области водитель автобуса высадил девочку с последнего рейса и оставил ее на трассе. Об этом Telegram-каналу «Инцидент Кузбасс» рассказала мать школьницы.

По словам россиянки, ее дочь задержалась из-за переводного экзамена в музыкальной школе. Она утверждает, что водитель выгнал ребенка из-за того, что ему не хотелось доставать терминал для оплаты проезда. У девочки разрядился телефон, оказавшись на улице, она не могла связаться с родителями, добавляет женщина.

В региональном главке Следственного комитета организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Ранее похожий случай произошел в Красноярске, где кондуктор высадил потерявшего деньги на проезд ребенка. Когда девочка не смогла набрать нужной для оплаты поездки сумму, ей было приказано покинуть салон на следующей остановке.