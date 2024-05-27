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15:34, 27 мая 2024Россия

В России назвали неожиданно появившуюся в год начала СВО угрозу

Член СПЧ Сидоренко: в 2022 году Россия не была готова к кибератакам
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Silas Stein / IMAGO / Globallookpress.com

В начале специальной военной операции (СВО) на Украине — в 2022 году — Россия не была готова к кибератакам. Об этом сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) Элина Сидоренко, ее слова приводятся в Telegram-канале организации.

По заявлению Сидоренко, киберпреступники с 2022 года выполняют конкретные заказы государства, которые общественник назвала враждебным. При этом в сообщении СПЧ в Telegram не уточняется, о каком именно государстве идет речь.

«К такой угрозе в 2022 году мы не были готовы», — заявила она.

Также она добавила, что жертвами киберпреступников на сегодняшний день становятся в первую очередь не старики, а дети и подростки.

Ранее сообщалось, что двоих российских подростков отдадут под суд за теракт по указанию с Украины. Обвинение предъявлено по статье «Террористический акт» россиянам, которым на момент совершения преступления было 14 лет. Оба находятся под стражей.

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