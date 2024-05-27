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13:24, 27 мая 2024Экономика

В России утвердили мировое соглашение по «делу металлургов»

Арбитраж утвердил мировое соглашение Северстали и ФАС по «делу металлургов»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение по спору «Северстали» и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по так называемому «делу металлургов». Об этом сообщает «Интерфакс».

В январе 2024 года Арбитражный суд Москвы признал законными решение, предписание и штраф ФАС в размере 8,7 миллиарда рублей в отношении «Северстали». До этого ведомство указало на нарушение компанией антимонопольного законодательства в связи с монопольно высокими ценами на горячекатаный плоский прокат. Отмечалось, что их рост происходил на внутреннем рынке более быстрыми темпами, чем рост себестоимости на фоне трехкратного роста прибыли.

В апреле «Ведомости» написали, что «Северсталь» в рамках мирового соглашения с ФАС может заплатить штраф в размере около 900 миллионов рублей. Источник агентства отмечал, что при корректировке размера выплаты для расчета была взята за основу более низкая планка процента выручки от продажи проката в 2021 году.

В «Северстали» в свою очередь приветствовали решение суда. Его назвали «позитивным событием в рамках взаимодействия компании с надзорными и контролирующими органами».

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