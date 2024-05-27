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21:36, 27 мая 2024Мир

В США назвали непредусмотрительным решение Украины обстреливать регионы России

Экс-сотрудник Госдепа Хох: РФ создает буферную зону из-за ошибки ВСУ и НАТО

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Экс-сотрудник Госдепа, бывший капитан морской пехоты США Мэтью Хох рассказал, что западные государства плохо обдумали последствия принятого Вооруженными силами Украины (ВСУ) решения об обстреле российских регионов, назвав его непредусмотрительным. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Украина и страны НАТО проявили отсутствие предусмотрительности, когда посчитали, что нападения на территории России заставят россиян впасть в отчаяние. Они не подумали над тем, что будет дальше», — отметил Хох, уточнив, что Москва приступила к созданию буферной зоны.

Эксперт выразил уверенность в том, что Россия одержит победу в данном конфликте, добавив, что она обладает преимуществом в вопросе стратегического ведения боевых действий. По его словам, НАТО и ВСУ продолжают допускать большое количество ошибок, в то время как российские военные адаптируются и меняют план, когда что-то идет не так.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов рассказал, что удары по территории страны открыто координируются разведывательно-ударными беспилотниками НАТО, призвав сделать их законной целью для уничтожения ради защиты безопасности южных регионов.

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      Марина Совина
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