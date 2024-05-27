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12:51, 27 мая 2024Силовые структуры

Задержание российскими полицейскими подозреваемого в расправе попало на видео

МВД задержало подозреваемого в убийстве жителя Красноярского края

В Красноярском крае полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать 39-летнего жителя поселка Большая Ирба, подозреваемого в расправе над 50-летним односельчанином. В региональном управлении МВД предоставили «Ленте.ру» оперативное видео задержания.

На кадрах видны сотрудники полиции, которые приказывают подозреваемому остановить машину, а затем выйти из нее. Двух мужчин окружают силовики.

По данным МВД, местная жительница сообщила в полицию о лежащем на дороге около дач неизвестном мужчине с огнестрельным ранением. Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что к расправе может быть причастен ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за тяжкие преступления 39-летний местный житель, скрывшийся на автомобиле Audi.

Экипаж дорожно-патрульной службы заметил машину на 275-м километре автодороги «Саяны», однако водитель отказался остановиться и увеличил скорость. Тогда полицейский выстрелил в воздух, после чего подозреваемый выполнил требование силовиков.

У водителя имелись признаки опьянения, однако от освидетельствования он отказался. Его передали следователям, которые возбудили уголовное дело.

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      Любовь Ширижик
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