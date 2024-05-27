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19:31, 27 мая 2024Забота о себе

Врач предупредила об опасных для жизни видах храпа

Пульмонолог Исаева: храп может привести к аритмии и гипертонии

Фото: Troyan / Shutterstock / Fotodom

Некоторые виды ночного храпа могут свидетельствовать о развитии опасных для жизни состояний, предупредила врач-пульмонолог Яна Исаева. О том, что может быть причиной такого храпа, она рассказала «Вечерней Москве».

Она указала на то, что храп является проявлением синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС) — заболевания, при котором в момент сна происходят остановки дыхания. Исаева объяснила, что это происходит, когда во сне мышцы расслабляются и дыхательные пути становятся преградой для поступления воздуха. В итоге человек испытывает недостаток кислорода, у него снижается сатурация, и организм стимулирует активное дыхание — так и возникает храп.

Со временем к синдрому обструктивного апноэ сна присоединяются осложнения: проблемы с сердцем (аритмия, гипертония, сердечная недостаточность, легочная гипертензия), снижение когнитивных функций и нарушение обмена углеводов (например диабет). Эти осложнения, предупредила она, в итоге могут стать летальными. При сильном храпе врач рекомендовала обращаться к пульмонологу или сомнологу.

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      Александра Лисица
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