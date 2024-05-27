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19:49, 27 мая 2024Бывший СССР

Зеленский посетит Португалию сразу после визита в Испанию

Зеленский намерен посетить Португалию после визита в Испанию

Фото: Paul White / АР

Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Португалию сразу после визита в Испанию. Об этом сообщает пресс-служба португальского президента.

«По приглашению президента республики Марселу Ребелу де Соузы и премьер-министра Луиша Монтенегро президент Украины Владимир Зеленский завтра, 28 мая, отправится в Португалию», — указано в сообщении.

Указано, что его рабочий визит направлен на углубление отношений Украины и Португалии и укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны.

Ранее Зеленский назвал применение корректируемых авиационных бомб (КАБ) Вооруженными силами России серьезной проблемой для Украины. По его словам, не существует такого количества ракет противовоздушной обороны, которое могло бы противодействовать ударам КАБ.

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      Валентин Карант
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