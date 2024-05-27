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18:46, 27 мая 2024Бывший СССР

Зеленский назвал удары корректируемых бомб серьезной проблемой для Украины

Зеленский: главная проблема для Украины — применение Россией корректируемых бомб
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Владимир Зеленский назвал применение корректируемых авиационных бомб (КАБ) Вооруженными силами России серьезной проблемой для Украины. Его слова передает РИА Новости.

«Самая главная проблема, которая сегодня есть, — Россия применяет более трех тысяч КАБов (…) в месяц», — заявил Зеленский.

По его словам, не существует такого количества ракет противовоздушной обороны, которое могло бы противодействовать ударам КАБ.

Ранее удар Вооруженных сил России по позициям украинской армии в Харьковской области с помощью корректируемых авиационных бомб попал на видео. Сообщается, что удары были нанесены в районе населенного пункта Липцы.

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      Валентин Карант
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