Зеленский назвал удары корректируемых бомб серьезной проблемой для Украины
Зеленский: главная проблема для Украины — применение Россией корректируемых бомбСюжетРакетные удары по Украине:
Владимир Зеленский назвал применение корректируемых авиационных бомб (КАБ) Вооруженными силами России серьезной проблемой для Украины. Его слова передает РИА Новости.
«Самая главная проблема, которая сегодня есть, — Россия применяет более трех тысяч КАБов (…) в месяц», — заявил Зеленский.
По его словам, не существует такого количества ракет противовоздушной обороны, которое могло бы противодействовать ударам КАБ.
Ранее удар Вооруженных сил России по позициям украинской армии в Харьковской области с помощью корректируемых авиационных бомб попал на видео. Сообщается, что удары были нанесены в районе населенного пункта Липцы.