Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:09, 27 мая 2024Интернет и СМИ

Женщина похвалила мужа и случайно узнала неприятную правду

Фото: @mrsbelleblake

Женщина по имени Бель Блейк рассказала в TikTok, как похвалила выбор помолвочного кольца в разговоре с мужем, после чего случайно узнала неприятную правду. На видео, опубликованном в соцсети 8 мая, издание Indy100 обратило внимание 23 мая.

По словам героини истории, недавно она пришла домой и сказала мужу, что ей очень нравится кольцо, которое он подарил ей, когда делал предложение. В ответ супруг сказал ей, что его экс-невесте Эрике тоже нравилось это кольцо. «Они были помолвлены целый год, и он сказал, что это то же самое кольцо, которое он подарил ей», — возмутилась автор ролика.

«Я не знаю, что чувствовать сейчас, он даже не выбирал его для меня, он ходил покупать его с ней», — пожаловалась девушка. Она добавила, что изначально хотела другое кольцо, но партнер сказал ей, что оно было слишком дорогое.

«Как жаль, что ты уже замужем за этим мужчиной», «Если это не огромный красный флаг, то я не знаю, что это», «Он выбрал это кольцо для нее и не выбрал абсолютно ничего для вас», — написали пользователи под постом. Некоторые комментаторы также призвали автора развестись с мужчиной.

Ранее пользователь Reddit рассказал, как его невеста отказалась носить подаренное им помолвочное кольцо по одной причине. Для его изготовления жених использовал бриллиант из ее же украшения.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ впервые пытались атаковать популярный российский курортный город

      Члены НАТО предъявили к генсеку одно требование по Украине

      Фитнес-эксперт дала 13 советов для получения идеального тела после 50 лет

      В ДНР рассказали о строительстве новых предприятий на месте «Азовстали»

      Танкеры «Газпрома» начали терять деньги из-за угроз атак

      Опубликован список экзотических планет

      Люксембург отказался возвращать активы Михаилу Фридману

      Израиль нанес мощный удар по Рафаху на фоне атаки ХАМАС по Тель-Авиву

      Подразделения ВСУ начали набор новобранцев в тюрьмах

      Подрезавший на машине самолет в российском аэропорту техник объяснился

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше