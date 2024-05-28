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14:00, 28 мая 2024Бывший СССР

В США заявили о предрешенности судьбы Украины

NBC: нехватка солдат может решить судьбу Украины даже при наличии помощи Запада

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Недостаток мобилизованных в Вооруженных силах Украины (ВСУ) может решить судьбу Киева в конфликте даже при наличии помощи Запада. К такому выводу пришли журналисты телеканала NBC, пообщавшись с украинскими призывниками.

Проживающий в Киеве уклонист рассказал NBC, что паникует при виде людей в форме из-за страха мобилизации и опасается, что ему отключат телефон.

Сбежавший за границу призывник сказал, что ему не перед кем отчитываться, кроме своей семьи.

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В ВСУ заявили телеканалу, что чувствуют острую нехватку мобилизованных и смеются над уклонистами, которые погибают в попытках незаконно сбежать из Украины вплавь по реке.

Министерство обороны Украины заявило NBC, что информация о том, сколько мужчин в настоящее время служат в армии и сколько еще нужно мобилизовать, составляет государственную тайну.

Издание заключило, что боевой пыл среди населения угас и на передовой не хватает людей, из-за чего судьба государства может решиться несмотря на поддержку западных стран.

Ранее сотрудник военкомата в Одессе заработал миллион долларов (около 90 миллионов рублей), подделывая данные призывников и помогая им избежать мобилизации. Чиновника задержали, а его «клиентов» отправили на фронт.

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      Илья Таксюр
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