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10:59, 28 мая 2024Бывший СССР

Аналитик заявил о переходе инициативы к России по всей линии фронта

Аналитик ISW Баррос: ВС России владеют инициативой по всей линии фронта

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России владеют инициативой по всей линии фронта и навязывают темп боев. Об этом заявил аналитик Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос в интервью газете The New York Post.

Баррос прокомментировал продвижение ВС России на различных направлениях. Он отметил, что наступление российских военных на харьковском направлении не ослабевает. «Прямо сейчас инициатива на всем театре военных действий принадлежит русским. Они диктуют место, время, интенсивность и темп военных действий», — заявил эксперт.

Аналитик добавил, что задержки с принятием пакета военной помощи США поставили украинские войска в неудобное положение. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины вынуждены лишь реагировать на действия ВС России.

Ранее бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что российские войска в ходе проведения спецоперации будут расширять фронт до осени 2024 года. Он также допустил активное наступление ВС России после президентских выборов в США.

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      Юрий Леонов
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