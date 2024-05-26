Луценко: ВС России растянут фронт и ударят с неожиданного участка этой осенью

Вооруженные силы России в ходе проведения спецоперации будут расширять фронт до осени 2024 года, активно наступать они будут после президентских выборов в Соединенных Штатах. С таким мнением выступил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире местного телеканала «Прямой».

По его прогнозу, глава РФ Владимир Путин осознает, что ВСУ уже не поможет никакая мобилизация. Поэтому Российская армия продолжит раздвигать линию фронта и подготавливать мощные наступательные действия.

Луценко заявил, что линия боевого соприкосновения растянулась на новых 80 километров на Харьковском направлении. Согласно прогнозу бывшего генпрокурора, «дальше будут Ахтырка, Сумы и т.д.».

Ранее Юрий Луценко оценил укомплектованность Вооруженных сил Украины на разных участках фронта.

Он выразил уверенность в том, что президенту Владимиру Зеленскому необходимо признать, что страна находится в тяжелой ситуации, также объявить о необходимости пополнения армии.

Несколькими днями ранее в Верховной Раде рассказали, что Зеленский не способен воспринимать критику в свой адрес, он не может работать над ошибками и критически смотреть на свое окружение.