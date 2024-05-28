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19:28, 28 мая 2024Экономика

Описаны риски при заправке авто бензином марки АИ-92

Эксперт Стрельбицкий: неподходящий автобензин увеличивает вредные выбросы

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Бензин с более низким октановым числом повышает риски поломки двигателя. О последствиях заправки неподходящим топливом журналу «За рулем» рассказал глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

Если водитель заливает не тот вид горючего, в клапанном механизме может образоваться нагар. Также бензин с нерекомендованным октановым числом может привести к повреждению поршней и блоков цилиндра. Все это снижает производительность автосредства.

Бензин марки АИ-92 становится причиной частых детонаций при работе мотора. Вдобавок неправильный выбор горючего увеличивает вредные выбросы, в частности оксидов азота и углеводородов. На фоне этого расход топлива повышается, что нивелирует выгоду от использования более дешевого бензина.

Ранее россиянам раскрыли признаки некачественного топлива. На него может указывать стук в двигателе и красноватый нагар на свечах зажигания. Еще один распространенный показатель — это ощущение, будто машина при разгоне захлебывается.

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      Виктория Клабукова
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