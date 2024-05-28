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15:03, 28 мая 2024Россия

Боец СВО представил книгу о жизни на фронте в российском детском саду

Участник СВО представил в детском саду в Воронеже книгу о жизни на фронте
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Участник специальной военной операции (СВО) Евгений Голенцов представил в воронежском детском саду № 103 свою книгу «Записки мобилизованного», рассказывающую о жизни на фронте. Об этом пишут «Вести Воронеж».

По информации телеканала, артиллерист рассказал детям о питомцах российских бойцов, а также о том, почему не ржавеют танки и как выглядит военная база.

Как рассказал Голенцов, книга описывает будни российских артиллеристов, а также содержит «какие-то небольшие философские раздумья». «Часть книги небольшая — это как раз семья мобилизованного, сын Иван вел записки сына мобилизованного, там несколько зарисовок есть его в книге. Таким образом, тыл, фронт и подготовка к отправке: вот эти три части», — описал он содержание работы.

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ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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