Боец СВО представил книгу о жизни на фронте в российском детском саду

Участник СВО представил в детском саду в Воронеже книгу о жизни на фронте

Участник специальной военной операции (СВО) Евгений Голенцов представил в воронежском детском саду № 103 свою книгу «Записки мобилизованного», рассказывающую о жизни на фронте. Об этом пишут «Вести Воронеж».

По информации телеканала, артиллерист рассказал детям о питомцах российских бойцов, а также о том, почему не ржавеют танки и как выглядит военная база.

Как рассказал Голенцов, книга описывает будни российских артиллеристов, а также содержит «какие-то небольшие философские раздумья». «Часть книги небольшая — это как раз семья мобилизованного, сын Иван вел записки сына мобилизованного, там несколько зарисовок есть его в книге. Таким образом, тыл, фронт и подготовка к отправке: вот эти три части», — описал он содержание работы.

Ранее рядовой Александр Ялдинов рассказал, как самодельные перископы, которые дети передали солдатам в зону СВО с гуманитарной помощью, спасли российским военнослужащим жизни. По его словам, поделки использовались бойцами, чтобы отстреливаться во время обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ).