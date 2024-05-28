Российский военный рассказал о спасающих жизни на СВО детских поделках

Рядовой Ялдинов рассказал, что в зоне СВО детские поделки спасали жизни солдат

Поделки, которые дети передают солдатам в зону специальной военной операции, спасают жизни. Об этом сообщил рядовой Александр Ялдинов, его рассказ опебликован в Telegram-канале российского министерства обороны.

Как рассказал в интервью Ялдинов, речь идет о перископах, которые собрали дети и передали с гуманитарной помощью военным.

«Был такой момент, ребята делились — при наступательных действиях ВСУ перископы валялись, и когда начинались обстрелы, они доставали перископы и отстреливались», — рассказал Ялдинов.

Ранее сообщалось, что попавший под обстрел российский боец выжил благодаря одному подарку жены.