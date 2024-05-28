Боец ВСУ застрелил сослуживцев в приграничной области Украины

«Страна.ua»: военнослужащий ВСУ застрелил троих сослуживцев в Сумской области

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) застрелил троих сослуживцев в приграничной Сумской области. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как сообщается, конфликт между солдатами ВСУ произошел вечером 27 мая. Боец из автомата застрелил троих военных, которые от полученных травм скончались на месте, а затем совершил попытку самоубийства.

«От полученных травм мужчина скончался в больнице», — сообщили журналисты. В настоящий момент расследуются обстоятельства инцидента.

Ранее пленный боец ВСУ заявил о расстреле двух офицеров пьяными украинскими солдатами на Пасху. По его словам, офицеры оскорбляли стрелявших.