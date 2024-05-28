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16:50, 28 мая 2024Силовые структуры

Экс-вагнеровца отправили под домашний арест за массовую драку со стрельбой

В Челябинске отправили под домашний арест экс-вагнеровца за драку со стрельбой

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Тракторозаводский суд Челябинска приступил к рассмотрению ходатайств следственных органов об избрании меры пресечения бывшим бойцам ЧВК «Вагнер», которые участвовали в массовой драке со стрельбой. Об этом сообщает Ura.ru.

Одного из «вагнеровцев», Владимира Базанова, отправили под домашний арест до 26 июля. Суду предстоит определиться с мерой пресечения еще двоим.

26 мая сообщалось, что в Челябинске «вагнеровцы» устроили потасовку из-за девушки. Конфликт начался, когда 18-летняя девушка гуляла со своим 21-летним парнем. Им повстречался ее бывший приятель, между молодыми людьми началась стычка, тогда девушка позвала отца, который в прошлом служил в ЧВК «Вагнер». Он позвал нескольких своих сослуживцев, а их оппонент привел своих друзей. В ходе драке один из участников применил травматический пистолет. Несколько человек пострадали. Правоохранители задержали участников конфликта.

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      Любовь Ширижик
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