Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:50, 28 мая 2024Силовые структуры

Четверо неизвестных в масках похитили сейф с миллионами в российском регионе

На Кубани арестовали четверых мужчин за кражу сейфа с пятью миллионами рублей

В Краснодарском крае четверо неизвестных в масках похитили из торгового центра сейф с драгоценностями и деньгами на сумму свыше пяти миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские установили подозреваемых и при поддержке сотрудников Росгвардии задержали их. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По информации официального представителя МВД России, по предварительным данным, подозреваемые разбили витринное стекло и проникли в торговый центр, где и совершили кражу сейфа.

Момент кражи, а также задержание злоумышленников попало на видео.

Ранее сообщалось, что в Москве супругов обвинили в краже сейфа с 91 миллионом рублей из офиса компании.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      В ФСБ заявили об отработке ядерных ударов НАТО по России

      Франция и Германия отреагировали на израильский удар по лагерю беженцев в Рафахе

      В Верховной Раде оценили нехватку бюджета на Украине

      Российский флаг водрузили над зданием в Белогоровке

      Четверо неизвестных в масках похитили сейф с миллионами в российском регионе

      Тысячи россиян три дня кормили тошнотиками

      Запасы газа для «Силы Сибири» оценили

      ВСУ применили пушки образца 1944 года в районе Волчанска

      Вандалы осквернили изображение героев СВО на российском кладбище

      37-летняя Линдси Лохан показала фигуру на фото в бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше