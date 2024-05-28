Четверо неизвестных в масках похитили сейф с миллионами в российском регионе

На Кубани арестовали четверых мужчин за кражу сейфа с пятью миллионами рублей

В Краснодарском крае четверо неизвестных в масках похитили из торгового центра сейф с драгоценностями и деньгами на сумму свыше пяти миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские установили подозреваемых и при поддержке сотрудников Росгвардии задержали их. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По информации официального представителя МВД России, по предварительным данным, подозреваемые разбили витринное стекло и проникли в торговый центр, где и совершили кражу сейфа.

Момент кражи, а также задержание злоумышленников попало на видео.

Ранее сообщалось, что в Москве супругов обвинили в краже сейфа с 91 миллионом рублей из офиса компании.