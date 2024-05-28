Депутат Рады призвала министра обороны Украины не быть завхозом

Депутат Рады Безуглая: когда уже у нас будет министр обороны, а не завхоз

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая раскритиковала министра обороны страны Рустема Умерова, назвав его завхозом и дипломатическим порученцем в своем Telegram-канале.

«У меня такое впечатление, что министр настрадался с предыдущим главнокомандующим настолько, что настоящего не отпускает буквально физически, и все равно эффект нулевой», — написала Безуглая, указывая на совместные фотографии Умерова и главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

По ее словам, Умерову стоит контролировать ВСУ с помощью Министерства, а «не ходить за Сырским, глядя на бумажные карты».

Она призвала покончить с «бюрократическим адом в МО И ВСУ» и разобраться с территориальными центрами комплектования (ТЦК), которые не занимаются соблюдением прав военнослужащих и избивают людей на улицах.

«Быть министром, господин министр! Когда уже у нас будет министр обороны, а не завхоз, не дипломатический порученец и не коуч по персональному росту, а министр обороны? Не бойтесь быть "нехорошим" для генералов», — заключила депутат.

Ранее Рустем Умеров призвал Запад закрыть небо над западной частью страны. Помимо этого он попросил у стран Запада разрешение на применение оружия на дальние расстояния.