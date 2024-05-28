Министр обороны Украины призвал партнеров закрыть небо на западе страны
Министр обороны Украины Умеров призвал закрыть небо над западом страны
Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал Запад закрыть небо над западной частью страны, пишет РИА Новости.
«Обратился к соседним странам-членам НАТО, которые не могут предоставить нам свои системы ПВО, закрыть небо над нашими западными регионами со своей территории», — заявил Умеров.
Помимо этого он попросил у стран Запада разрешение на применение оружия на дальние расстояния.
Ранее Умеров уволил начальника главного управления Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины бригадного генерала Сергея Баранова в связи с переводом на новую должность.