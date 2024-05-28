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11:40, 28 мая 2024Бывший СССР

Министр обороны Украины призвал партнеров закрыть небо на западе страны

Министр обороны Украины Умеров призвал закрыть небо над западом страны

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал Запад закрыть небо над западной частью страны, пишет РИА Новости.

«Обратился к соседним странам-членам НАТО, которые не могут предоставить нам свои системы ПВО, закрыть небо над нашими западными регионами со своей территории», — заявил Умеров.

Помимо этого он попросил у стран Запада разрешение на применение оружия на дальние расстояния.

Ранее Умеров уволил начальника главного управления Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины бригадного генерала Сергея Баранова в связи с переводом на новую должность.

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