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13:08, 28 мая 2024Наука и техника

Астрономы сообщили об открытии потенциальных сфер Дайсона

MNRAS: открыты семь потенциальных сфер Дайсона

Фото: Marc Ward / Shutterstock / Fotodom

Астрономы Уппсальского университета сообщили об открытии семи потенциальных сфер Дайсона — искусственных мегаструктур, построенных высокоразвитыми инопланетными цивилизациями. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Сферы Дайсона представляют собой гипотетические гигантские конструкции, чье существование было предложено физиком Фрименом Дайсоном в 1960 году. Они окружают звезду с целью максимального использования испускаемой ею лучистой энергии. Предполагается, что эти структуры могут быть найдены по избытку инфракрасного излучения, которое они должны производить, поглощая видимый свет звезды.

Избыток инфракрасного излучения может порождаться и естественным способом, в том числе газопылевыми дисками, окружающими молодые звезды. Для идентификации кандидатов ученые проанализировали данные астрономических обзоров Gaia DR3, 2MASS и WISE. Они искали необычные инфракрасные подписи среди пяти миллионов объектов, используя сверхточную нейронную сеть.

Было обнаружено семь кандидатов в частичные сферы Дайсона, связанных с красными карликами. Эти объекты не соответствуют типичным моделям газопылевых дисков и других астрофизических явлений (облака комет и другого космического мусора), что делает их особенно интересными для дальнейшего изучения. Последующая спектроскопия поможет раскрыть настоящую природу этих источников, отмечают авторы.

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      Александр Еникеев
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