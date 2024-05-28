«АвтоВАЗ» создал концепт-кар Niva с электродвигателем

«АвтоВАЗ» собрался представить электрическую Lada e-Niva Travel на ПМЭФ-2024

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» создал концепт-кар Lada e-Niva Travel и собирается представить его на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). Об этом со ссылкой на пресс-службу компании пишут «Известия».

Презентация прототипа пройдет 5 июня. Какие-либо подробности о внедорожники не раскрываются. Название выбрано по аналогии с электрической моделью e-Largus, предсерийную версию которой тоже покажут на форуме, а серийное производство предприятие собирается начать в текущем году.

Помимо них, на ПМЭФ компания хочет представить модель Lada Iskra, версию Vesta для людей с ограниченными возможностями, Vesta Sportline SW в перспективной версии с автоматической трансмиссией и предсерийный образец бизнес-седана Aura.

О намерении создать электрические Niva и Vesta президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов говорил в конце прошлого года. Тогда он отмечал, что первые образцы уже проходят испытания на полигоне в Тольятти. При этом топ-менеджер указывал, что судьба моделей зависит от спроса, а стратегия компании основана на автомобилях с двигателем внутреннего сгорания.

Ранее стало известно, что с начала года завод «Москвич» выпустил всего 37 электромобилей «Москвич 3е», что в 135 раз меньше, чем годом ранее, и остановил производство, как минимум, до конца года. В декабре гендиректор КамАЗа (технологический партнер «Москвича») Сергей Когогин признавал, что продажи «Москвич 3е» не оправдали ожиданий.