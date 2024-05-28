Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:34, 28 мая 2024Россия

Еще один рассказывающий о сексе блогер пропал после встречи с дагестанцами

В Дагестане пропал рассказывающий о сексе блогер, он просил подписчиков о помощи

Фото: Gilles Lambert / Unsplash

Автор интернет-блога порнографической направленности из Москвы пропал в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Ранее мужчина по имени Матвей анонсировал тур по городам на юге России. Он обратился к подписчикам с просьбой о помощи в сборе средств. Согласно намеченному графику, тур должен был начаться 23 мая в Махачкале и завершиться 27 мая в Пятигорске.

По прибытии в Дагестан россиянин перестал выходить на связь, а от его каналов стали массово отписываться. В то же время один из местных жителей — религиозный активист — заявил о проведении рейда против гомосексуалистов.

За неделю до этого на связь перестал выходить еще один блогер — житель Татарстана, который рассказывал о сексе в исламе. Мужчина пропал из соцсетей после того, как было опубликовано его видео в окружении группы неизвестных, которыми оказались уроженцы Дагестана. Блогер, как и пропавший житель Москвы, собирался посетить Кавказ.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      «Это знают президент и военные». Песков высказался об ответе на случай разрешения Запада бить по России

      Открыты соединения для борьбы с опасным воспалением

      Раскрыты любимые видео россиян

      Бритни Спирс заявила о пропаже всех украшений

      Шойгу провел телефонный разговор с иранским коллегой

      Еще один рассказывающий о сексе блогер пропал после встречи с дагестанцами

      В Кремле рассказали о теме Украины на переговорах Путина с главой Узбекистана

      В самолете с россиянами на борту дважды за неделю произошла течь топлива в небе

      «АвтоВАЗ» анонсировал премьеру новой модели Lada

      Попавший в травмпункт из-за звезды «Пацанок» мужчина раскрыл детали нападения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше