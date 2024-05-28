Еще один рассказывающий о сексе блогер пропал после встречи с дагестанцами

В Дагестане пропал рассказывающий о сексе блогер, он просил подписчиков о помощи

Автор интернет-блога порнографической направленности из Москвы пропал в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Ранее мужчина по имени Матвей анонсировал тур по городам на юге России. Он обратился к подписчикам с просьбой о помощи в сборе средств. Согласно намеченному графику, тур должен был начаться 23 мая в Махачкале и завершиться 27 мая в Пятигорске.

По прибытии в Дагестан россиянин перестал выходить на связь, а от его каналов стали массово отписываться. В то же время один из местных жителей — религиозный активист — заявил о проведении рейда против гомосексуалистов.

За неделю до этого на связь перестал выходить еще один блогер — житель Татарстана, который рассказывал о сексе в исламе. Мужчина пропал из соцсетей после того, как было опубликовано его видео в окружении группы неизвестных, которыми оказались уроженцы Дагестана. Блогер, как и пропавший житель Москвы, собирался посетить Кавказ.