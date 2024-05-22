Рассказывавший о сексе в исламе блогер пропал после встречи с дагестанцами

Дагестанцы заставили блогера из Казани извиняться за ролики о сексе в исламе

Блогера из Татарстана, который рассказывал об интимной стороне отношений между полами в рамках исламской традиции, вынудили извиниться за контент. После этого он пропал, перестав выходить на связь, сообщает сетевое издание «Казань Онлайн».

Рустам Сарачев рассказывал в своих соцсетях о допустимости орального секса в исламе. Свою точку зрения он подкреплял цитатами из Корана. В планах мужчины была поездка на Кавказ с целью просвещения местного населения в вопросах полового воспитания. Уже тогда он стал получать угрозы.

Через некоторое время к Сарачеву пришли трое жителей Дагестана, из которых по меньшей мере один прилетел в Татарстан специально для объяснения с блогером. На очередном ролике казанец приносит извинения за свои слова. «Поэтому искренне ради Аллаха прошу прощения у всего Кавказа», — сказал Сарачев, сидя в окружении неизвестных мужчин.

В дагестанских соцсетях поддержали поступок жителей республики, назвав их «нашими львами». Связаться с блогером журналистам издания не удалось, в его соцсетях также перестали выходить свежие материалы.

Ранее в Совете по правам человека при президенте России предложили запретить никаб — традиционный мусульманский головной убор. Представители исламской общины предупредили, что такие действия властей могут иметь неблагоприятные последствия.