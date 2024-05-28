Госдума приняла закон о штрафах за высадку инвалидов из транспорта

Депутаты единогласно приняли закон о штрафах за высадку инвалидов из транспорта

Депутаты Госдумы единогласно приняли закон о штрафах за высадку инвалидов из транспорта. Это следует из карточки законопроекта, опубликованной на портале нижней палаты парламента.

Согласно принятому закону, водителей автобусов будут штрафовать на 5 тысяч рублей, а юрлиц-перевозчиков — до 30 тысяч рублей.

В случае одобрения закона Советом Федерации и президентом, он вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

В 2021 году в России официально запретили высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет без сопровождения взрослых за безбилетный проезд. Водителю, который нарушил закон, грозит штраф до 5 тысяч рублей, а кондукторам и контролерам — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. А если из-за таких действий ребенок пострадает, это может обернуться уже уголовной ответственностью.