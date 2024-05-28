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20:34, 28 мая 2024Путешествия

Хаос на борту после объявления пилота об аварийной посадке попал на видео

DM: пилот Spirit Airlines объявил об аварийной посадке на воду и вызвал хаос
СюжетАварийная посадка самолета

Пилот авиакомпании Spirit Airlines объявил об аварийной посадке самолета на воду и вызвал хаос в салоне. Инцидент попал на видео, которое публикует британский таблоид Daily Mail (DM).

По данным источника, нештатная ситуация произошла на борту лайнера, летевшего из Ямайки во Флориду. Вскоре после взлета воздушному судну пришлось вернуться в аэропорт из-за подозрения на механическую неисправность. На размещенных в сети кадрах видно, как напуганные пассажиры в спешке надевают спасательные жилеты.

Как пишет издание CBS News, Airbus A321 благополучно приземлился в международном аэропорту Сангстер на Ямайке, и все путешественники покинули салон.

В апреле неизвестный предмет на борту самолета авиакомпании Aer Lingus напугал пилотов и вызвал хаос в аэропорту. После приземления борт встретила команда саперов с собаками.

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      Алина Черненко
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