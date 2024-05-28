Путин оценил легитимность украинских властей

Путин: на Украине разрешено продлить полномочия Рады, но не президента

В период военного положения на Украине предусмотрено продление полномочий Верховной Рады, но не президента. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о легитимности Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.

«Первое, что на виду, что мне докладывают коллеги, заключается вот в чем: Конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады. О продлении полномочий президента в Конституции Украины ничего не сказано», — прокомментировал Путин.

Он напомнил, что 111-я статья Основного закона Украины подразумевает передачу верховной власти в стране спикеру парламента, а сама украинская государственность основана на идее парламентской республики.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва знает об участии наемников из стран Запада в конфликте на Украине. «Россия знает об участии западных наемников в конфликте на Украине. Также мы знаем, что они там находятся под видом военных инструкторов», — рассказал российский лидер.