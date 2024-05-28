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19:41, 28 мая 2024Экономика

Машины Lada призвали заправлять только дорогим топливом

«АвтоВАЗ» призвал заливать в машины Lada только АИ-95 или Премиум Евро-95

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

«АвтоВАЗ» призвал владельцев автомобилей Lada заправлять их только высококачественным топливом. Об этом говорится в сообщении производителя. Указано, что именно бензин АИ-95 предпочтителен для всех Lada, а для большинства — вообще единственный одобренный вариант.

«Для семейств LADA Niva и LADA Granta официально допускается только АИ-95 (или Премиум Евро-95). Так откалиброваны моторы, чтобы выполнять экологические требования», — говорится в сообщении. В инструкции к Lada Vesta указывается, что заправлять машину можно только АИ-95, но в крайнем случае допустимо топливо с октановым числом не ниже 92. Кроме того, производитель утверждает, что реальная экономия при использовании 92-го бензина практически нулевая, потому что расход топлива на нем выше, чем на 95-м.

Ранее стало известно, что в начале июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) состоится презентация новой модели Lada Iskra. Новая модель будет относиться к компактному классу «В» и представлять собой малогабаритный автомобиль, подходящий для эксплуатации в городских условиях.

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      Платон Щукин
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