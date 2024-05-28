Минобороны сообщило об оснащении штурмовиков ВСУ газовыми гранатами

МО РФ сообщило о применении ВСУ газовых гранат с отравляющим веществом CS

Штурмовые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оснащают газовыми гранатами. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, чьи слова приводит ТАСС.

«Газовые гранаты американского производства с веществом "Си-эс" были применены в отношении российских военнослужащих на краснолиманском и богуславском тактических направлениях. Ручные гранаты с химическими средствами раздражающего действия, имеющие маркировку "Терен-6", были сброшены с украинских БПЛА на позиции российских войск», — пояснил он.

По словам представителя Минобороны, схрон с данными боеприпасами был обнаружен на территории Донецка. Украинские пленные рассказывали, что подобными гранатами оснащали штурмовиков ВСУ.

Кириллов также заявил, что украинские войска также используют другие химикаты, в частности в августе 2022 года против российских войск было зафиксировано применение боевого отравляющего вещества «Би-зет», а в феврале 2023 — синильной кислоты.

Ранее стало известно, что ВСУ применяли против гражданского населения в селе Семеновка Ясиноватского района Донецкой народной республики (ДНР) боевые отравляющие вещества.

Местный житель Сергей, эвакуированный российскими военными из зоны боев в конце апреля, рассказал, что украинские военные применяли отравляющие вещества против жителей Семеновки.