РИА Новости: ВСУ применяли отравляющие вещества против жителей Семеновки в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяли против гражданского населения в селе Семеновка Ясиноватского района Донецкой народной республики (ДНР) боевые отравляющие вещества. Об этом передает РИА Новости.

Местный житель Сергей, эвакуированный российскими военными из зоны боев в конце апреля, рассказал, что украинские военные применяли отравляющие вещества против жителей Семеновки. Химическое оружие вызывало у людей трудности с дыханием, привкус миндаля и крови во рту, тошноту и рвоту.

В свою очередь другой житель Семеновки — Андрей — сообщил, что вещество сбрасывали с беспилотников.

«Вещество сразу бьет в нос, типа нашатыря, потом начинают слезы идти, задыхаешься, дышать невозможно, до сих пор кашляю хожу... Через одеяло пытались дышать, с ветром уходило», — рассказал он.

Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) предрекли усиление атак ВСУ химоружием. С таким мнением выступил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

