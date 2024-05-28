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20:32, 28 мая 2024Силовые структуры

Молодой россиянин выстрелил в посетителя кафе и попал под следствие

В Пятигорске 21-летний юноша выстрелил из пистолета в посетителя кафе

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Пятигорске 21-летний уроженец соседней республики выстрелил в 25-летнего посетителя кафе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, 18 мая возле одного из заведений города между посетителями произошел конфликт. Тогда подозреваемый достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. Тот смог остановить нападавшего. Сейчас потерпевшему уже оказана медицинская помощь.

Сотрудники СК и МВД задержали подозреваемого. Против него возбуждено дело по статье о покушении. Сейчас молодой человек находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Подмосковье 37-летний мужчина переехал жену автомобилем.

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      Екатерина Кашурникова
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