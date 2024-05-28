На подконтрольной ВСУ территории ДНР начали возводить оборонительные сооружения

ОВА: на подконтрольной ВСУ территории ДНР начали возводить фортификации

На подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Донецкой народной республики (ДНР) начали возводить инженерно-технические фортификационные сооружения. Об этом сообщили в украинской областной военной администрации (ОВА), передает портал Liga.net.

Как заявили в ОВА, на первой линии обороны строительством фортификаций занимаются военнослужащие ВСУ, на второй линии обороны — военные администрации населенных пунктов. Возведение третьей линии обороны обеспечивается государственными заказчиками, в частности — военными администрациями.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщал, что украинский парламент создал временную специальную комиссию, которая будет проверять использование бюджетных средств при строительстве фортификаций и закупках дронов.