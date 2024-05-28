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03:51, 28 мая 2024Бывший СССР

На Украине оценили отказ Байдена и Си Цзиньпина приехать на саммит в Швейцарии

Бортник назвал сигналом отсутствие лидеров КНР и США на саммите в Швейцарии

Фото: Unsplash

Киевский политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник прокомментировал предполагаемое отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на конференции по Украине в Швейцарии станет сигналом для ряда стран. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Politeka.

Бортник оценил отказ Байдена и Си Цзиньпина приехать на саммит в Швейцарии и подчеркнул, что эти события станут знаковыми для некоторых государств. «Отсутствие Байдена — это сигнал для стран западного мира. А отсутствие Си Цзиньпина — это сигнал для стран Глобального Юга», — отметил он.

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Политолог напомнил высказывание украинского президента Владимира Зеленского о якобы 80 странах, готовых приехать на саммит. По мнению Бортника, многие страны отправляют «просто наблюдателей», которые не уполномочены что-либо подписывать.

Конференция по урегулированию конфликта на Украине без участия России пройдет 15 и 16 июня на курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран.

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      Марина Совина
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