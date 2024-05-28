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19:04, 28 мая 2024Интернет и СМИ

На Западе назвали безумием угрозы в адрес России

InfoBRICS: Москва может превратить Польшу в радиоактивную пустошь за секунды
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: РИА Новости

Если европейские страны будут угрожать России атаками, то Москва может ответить ядерным ударом. Такое мнение высказал аналитик Драго Боснич в материале для портала InfoBRICS.

Боснич заявил, что угрозы атак со стороны НАТО и западных стран в адрес России выглядят нереалистично. «Одних лишь ядерных мощностей России в Калининградской области будет достаточно, чтобы превратить Польшу в радиоактивную пустошь практически навсегда за секунды», — заявил аналитик.

Он также назвал подобное поведение европейских стран по отношению к Москве безумием. Боснич заявил, что, хотя Москва проявляет терпимость к заявлениям такого рода, этот ресурс не бесконечен.

Ранее американский журнал The American Conservative (TAC) заявил, что западным странам пора признать идею победы Украины над Россией неосуществимой. Издание призвало европейских политиков задуматься о том, как прекратить военное противостояние.

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