Названы страны с самыми чистыми пляжами

АТОР: проект Blue Flag назвал пляжи Испании и Греции самыми чистыми

Международный проект Blue Flag назвал страны мира с самыми чистыми пляжами. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Лидером списка оказалась Испания с 638 чистыми пляжами, вторую строчку заняла Греция (596 пляжей), а на третьей оказалась Турция (567 пляжей). В рейтинге также значатся Италия, Франция, Португалия, Дания, Ирландия, Англия и Кипр.

Ранее эксперты издания Lonely Planet создали рейтинг лучших пляжей мира. Уточняется, что в список вошли как известные среди отдыхающих пляжи, так и уединенные бухты, где редко появляются путешественники.