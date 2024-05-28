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20:07, 28 мая 2024Путешествия

Названы страны с самыми чистыми пляжами

АТОР: проект Blue Flag назвал пляжи Испании и Греции самыми чистыми

Фото: Juan Medina / Reuters

Международный проект Blue Flag назвал страны мира с самыми чистыми пляжами. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Лидером списка оказалась Испания с 638 чистыми пляжами, вторую строчку заняла Греция (596 пляжей), а на третьей оказалась Турция (567 пляжей). В рейтинге также значатся Италия, Франция, Португалия, Дания, Ирландия, Англия и Кипр.

Ранее эксперты издания Lonely Planet создали рейтинг лучших пляжей мира. Уточняется, что в список вошли как известные среди отдыхающих пляжи, так и уединенные бухты, где редко появляются путешественники.

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      Марк Успенский
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