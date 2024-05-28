Таксистам предложат покупать полисы ОСАГО на один день

«Яндекс» и «Ренессанс Страхование» запустили краткосрочное страхование ОСАГО

«Яндекс» и «Ренессанс Страхование» запустили первое в России краткосрочное страхование ОСАГО специально для такси. В приложении для водителей «Яндекс Про» можно приобрести полис на один день. Ранее такие полисы по закону можно было приобрести только на год. Поправки в закон об ОСАГО, разрешившие оформление коротких полисов — от одного дня до трех месяцев, вступили в силу в марте 2024 года.

«Возможность купить полис ОСАГО для такси на день — это, по сути, революция на страховом рынке. Во-первых, это существенно упрощает жизнь тем, для кого такси это не основной вид деятельности, кто работает, например, один-два раза в неделю на своем автомобиле. Во-вторых, подневные полисы помогают таксопаркам распределить расходы равномерно в течение года, не платить за страховку, если машина в ремонте», — говорит коммерческий директор «Яндекс Такси» Иван Запольский.

В первые несколько недель стоимость полиса будет единой для всех — около 100 рублей в день. В дальнейшем цена будет зависеть от индивидуальных данных, в том числе от данных «Яндекс Такси» — манеры вождения, аварийности и других риск-факторов. С согласия водителя эти данные будет использовать в своем скоринге страховая компания для расчета индивидуальной стоимости полиса — она будет пересчитываться каждые две недели.

«Для нас проект с "Яндекс Такси" показал, насколько крутые технологичные решения мы можем предлагать как нашим партнерам, так и нашим клиентам. Благодаря нашей собственной технологии, основанной на многофакторной скоринговой модели, мы формирует честную цену на ОСАГО для таксистов, обеспечивая максимальное количество водителей доступными страховыми продуктами. Кроме того, мы первыми на рынке сделали это максимально технологично и комфортно для клиентов», — комментирует генеральный директор Группы «Ренессанс Страхование» Юлия Гадлиба.

В настоящее время специальное ОСАГО для такси является обязательным условием по закону о такси. Если на такой автомобиль не оформлен полис, то его разрешение на деятельность в такси может быть приостановлено или аннулировано.

По данным ЦБ, в 2023 году оформлено 248 тысяч полисов ОСАГО Такси (рост на 39 процентов по сравнению с данными за 2022 год). При этом, по данным РСА на ноябрь 2023 года, общее число договоров все еще значительно отстает от реального количества такси. Эксперты связывают ситуацию с высокой ценой полисов и нежеланием страховщиков выходить в убыточный сегмент.