Помощник Байдена отказался хранить информацию о выборах даже на телефоне

Politico: помощник Байдена заявил о слишком малых шансах на победу в выборах

Действующий президент США Джо Байден имеет слишком малые шансы на победу в выборах 2024 года. Об этом со ссылкой на помощника американского лидера в предвыборном штабе пишет журнал Politico.

«Список причин, по которым мы могли бы выиграть, настолько мал, что мне даже не нужно хранить его на своем телефоне», — заявил консультант Байдена в интервью изданию.

Ранее журналистка Ингрид Жак в материале для издания USA Today написала, что Байден впал в панику из-за отставания от экс-президента Дональда Трампа в опросах общественного мнения в преддверии выборов.