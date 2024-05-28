Помощник Байдена отказался хранить информацию о выборах даже на телефоне
Politico: помощник Байдена заявил о слишком малых шансах на победу в выборахСюжетВыборы президента США 2024
Действующий президент США Джо Байден имеет слишком малые шансы на победу в выборах 2024 года. Об этом со ссылкой на помощника американского лидера в предвыборном штабе пишет журнал Politico.
«Список причин, по которым мы могли бы выиграть, настолько мал, что мне даже не нужно хранить его на своем телефоне», — заявил консультант Байдена в интервью изданию.
Ранее журналистка Ингрид Жак в материале для издания USA Today написала, что Байден впал в панику из-за отставания от экс-президента Дональда Трампа в опросах общественного мнения в преддверии выборов.