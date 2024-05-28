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15:06, 28 мая 2024Россия

Появились подробности об оказавшейся в реанимации из-за загара россиянке

Shot: оказавшаяся в реанимации из-за загара россиянка была на солнце пять часов

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Оказавшаяся в реанимации из-за загара россиянка пробыла на солнце пять часов. Эти подробнсоти появились у Telegram-канала Shot.

По данным портала, девушка со слишком светлой кожей не использовала защитных кремов и в результате получила сильнейшие ожоги.

Издание сообщило, что в течение дня пострадавшую намерены перевести из реанимации в обычную палату, в которой россиянка пробудет недолго.

Известно, что после слишком долгого загара девушка получила ожог 80 процентов тела.

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      Марк Леонов
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