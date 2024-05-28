Появились подробности об оказавшейся в реанимации из-за загара россиянке

Shot: оказавшаяся в реанимации из-за загара россиянка была на солнце пять часов

Оказавшаяся в реанимации из-за загара россиянка пробыла на солнце пять часов. Эти подробнсоти появились у Telegram-канала Shot.

По данным портала, девушка со слишком светлой кожей не использовала защитных кремов и в результате получила сильнейшие ожоги.

Издание сообщило, что в течение дня пострадавшую намерены перевести из реанимации в обычную палату, в которой россиянка пробудет недолго.

Известно, что после слишком долгого загара девушка получила ожог 80 процентов тела.