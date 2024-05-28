«Российская газета» назовет лучших юристов в разных областях права

«Российская газета» начала ежегодное исследование рынка юридических услуг России

«Российская газета» запускает второе ежегодное исследование рынка юридических услуг России. Наша цель — выявить лучших и назвать их поименно.

Логично, что именно «Российская газета», будучи официальным публикатором национального законодательства, использует свою экспертизу, накопленную за годы деятельности в этой сфере, для создания национального рейтинга юридических услуг. Проведенное в прошлом году исследование наглядно доказало: пришло время нашей газете расширить свой взгляд, рассказывать не только о законах, но и о людях, помогающих их реализовать.

Исследование уже запущено, а результаты будут опубликованы в тематическом приложении «Право» в «Российской газете» в декабре 2024 года и на сайте RG.RU. Участие в рейтинге полностью бесплатное! Чтобы стать участником рейтинга, необходимо до 21 октября 2024 года написать на электронную почту jurist@rg.ru и рассказать о своих достижениях по одной из перечисленных ниже практик. Никакой специальной формы анкеты нет: заявитель может сам выбрать формат.

К участию в рейтинге допускаются только консультанты и адвокаты. Рейтинг будет именной: в итоговых списках будут фигурировать имя и фамилия юриста, а также организация, в которой он работает. При этом инхаус-юристы к участию в рейтинге не допускаются. Географической разбивки не будет: специалисты из Москвы и других городов будут конкурировать друг с другом.

Номинации рейтинга • Арбитражное судопроизводство

• Банкротство

• ГЧП/ Инфраструктура

• Антимонопольное право

• Корпоративное право

• Слияния и поглощения бизнеса

• Международные проекты

• Налоги

• Разрешение судебных споров (общая юрисдикция)

• Семья и наследство

• Трудовое право

• Интеллектуальная собственность

• Уголовное право

• Цифровые активы и управление ими

• Санкционное право

• Здравоохранение и фарма

• Частный капитал и инвестиции

• Недвижимость и ЖКХ

Специальные номинации • Юристы-просветители

• Pro bono

Подробную информацию можно получить на сайте издания.