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15:16, 28 мая 2024Россия

«Российская газета» назовет лучших юристов в разных областях права

«Российская газета» начала ежегодное исследование рынка юридических услуг России

«Российская газета» запускает второе ежегодное исследование рынка юридических услуг России. Наша цель — выявить лучших и назвать их поименно.

Логично, что именно «Российская газета», будучи официальным публикатором национального законодательства, использует свою экспертизу, накопленную за годы деятельности в этой сфере, для создания национального рейтинга юридических услуг. Проведенное в прошлом году исследование наглядно доказало: пришло время нашей газете расширить свой взгляд, рассказывать не только о законах, но и о людях, помогающих их реализовать.

Исследование уже запущено, а результаты будут опубликованы в тематическом приложении «Право» в «Российской газете» в декабре 2024 года и на сайте RG.RU. Участие в рейтинге полностью бесплатное! Чтобы стать участником рейтинга, необходимо до 21 октября 2024 года написать на электронную почту jurist@rg.ru и рассказать о своих достижениях по одной из перечисленных ниже практик. Никакой специальной формы анкеты нет: заявитель может сам выбрать формат.

К участию в рейтинге допускаются только консультанты и адвокаты. Рейтинг будет именной: в итоговых списках будут фигурировать имя и фамилия юриста, а также организация, в которой он работает. При этом инхаус-юристы к участию в рейтинге не допускаются. Географической разбивки не будет: специалисты из Москвы и других городов будут конкурировать друг с другом.

Номинации рейтинга

• Арбитражное судопроизводство
• Банкротство
• ГЧП/ Инфраструктура
• Антимонопольное право
• Корпоративное право
• Слияния и поглощения бизнеса
• Международные проекты
• Налоги
• Разрешение судебных споров (общая юрисдикция)
• Семья и наследство
• Трудовое право
• Интеллектуальная собственность
• Уголовное право
• Цифровые активы и управление ими
• Санкционное право
• Здравоохранение и фарма
• Частный капитал и инвестиции
• Недвижимость и ЖКХ

Специальные номинации

• Юристы-просветители
• Pro bono

Подробную информацию можно получить на сайте издания.

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      Григорий Шугаев
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