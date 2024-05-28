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12:21, 28 мая 2024Мир

Премьер Бельгии обозначил границы применения оружия ВСУ

Премьер Бельгии де Кро: ВСУ могут использовать оружие только на Украине
Александр де Кро

Александр де Кро. Фото: Jessica Lichetzki / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать поставленное Брюсселем оружие только на территории республики. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кро, передает Reuters.

«Все оружие, которое поставляет Бельгия Украине в рамках соглашения о безопасности, предназначено для применения украинцами на территории Украины», — рассказал политик.

С соответствующим заявлением политик выступил в ответ на вопрос о том, будут ли использоваться ВСУ поставленные Бельгией истребители F-16 для ударов по территории России.

Ранее де Кро заявил, что странам Европейского союза необходимо поставить новейшее оружие ВСУ, чтобы Киев добился успехов на поле боя. Он также добавил, что Брюссель принял решение поставить Украине американские истребители F-16. По его словам, они уже покинули ангары Бельгии и прибудут на Украину в этом году.

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      Дарья Устьянцева
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