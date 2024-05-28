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14:15, 28 мая 2024Бывший СССР

Президент Латвии обвинил Запад в провалах ВСУ на фронте

Президент Латвии Ринкевичс: провалы ВСУ на фронте последствия решений Запада
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте — это последствия решений стран НАТО, которые не дали Киеву достаточно оружия и запретили наносить удары по территории России. В провалах украинской армии Запад обвинил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, фрагмент его интервью для телеканала CNN доступен в социальной сети X.

«Мы видим серьезные проблемы, к сожалению. Россия сейчас смогла продвинуться, и это не только из-за ее способности к мобилизации, но также из-за неспособности Запада дать отпор и поддержать Украину», — заявил политик.

Он отметил, что запрет на использование Украиной западного оружия для ударов по российской территории возмущает и вызывает недоумение.

Ранее стало известно, что Латвия инвестирует 20 миллионов евро в развитие «армии дронов» в 2024 году. По словам главы Минобороны республики Андриса Спрудса, значительная часть дронов будет поставлена Киеву в качестве военной помощи.

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      Глеб Палехов
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