Президент Латвии Ринкевичс: провалы ВСУ на фронте последствия решений Запада

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте — это последствия решений стран НАТО, которые не дали Киеву достаточно оружия и запретили наносить удары по территории России. В провалах украинской армии Запад обвинил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, фрагмент его интервью для телеканала CNN доступен в социальной сети X.

«Мы видим серьезные проблемы, к сожалению. Россия сейчас смогла продвинуться, и это не только из-за ее способности к мобилизации, но также из-за неспособности Запада дать отпор и поддержать Украину», — заявил политик.

Он отметил, что запрет на использование Украиной западного оружия для ударов по российской территории возмущает и вызывает недоумение.

Ранее стало известно, что Латвия инвестирует 20 миллионов евро в развитие «армии дронов» в 2024 году. По словам главы Минобороны республики Андриса Спрудса, значительная часть дронов будет поставлена Киеву в качестве военной помощи.