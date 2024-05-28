Прокуратура опровергла планы изъять и уничтожить популярную в России книгу

Прокуратура опровергла планы изъять и уничтожить «Вредные советы» Остера

Прокуратура Красноярского края опровергла планы изъять и уничтожить тираж книги «Вредные советы» Григория Остера, подчеркнув, что спекуляции по данному вопросу не имеют реальных оснований. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Прокуратура Красноярского края не намерена направлять исковое заявление в суд с требованием об изъятии и уничтожении тиража книги Григория Остера "Вредные советы"», — уточняется в публикации.

Ранее издательство АСТ высказалось по поводу изъятия из продажи книги «Вредные советы» Григория Остера. В издательстве объяснили, что детская литература проходит большое количество проверок перед попаданием на полки. Кроме того, в пресс-службе АСТ напомнили, что произведения Остера издаются более 30 лет.