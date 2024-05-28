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13:56, 28 мая 2024Культура

Издательство АСТ высказалось об изъятии из продажи «Вредных советов» Остера

В АСТ не получали официальных обращений об изъятии из продажи «Вредных советов»
Григорий Остер

Григорий Остер. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Издательство АСТ высказалось по поводу изъятия из продажи книги «Вредные советы» Григория Остера. Пресс-службу компании цитирует NEWS.ru.

«Издательство АСТ не получало официальных обращений от прокуратуры Каратузского района Красноярского края. Документа, фигурирующего в материалах СМИ, у издательства нет», — заявили в издательстве.

В АСТ отметили, что детская литература проходит большое количество проверок перед попаданием на полки. В пресс-службе также напомнили, что произведения Остера издаются более 30 лет. «Сложно поверить в то, что от прокурора может исходить требование об изъятии и уничтожении книги без соответствующего судебного решения и ссылки на него», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае потребовали убрать из продажи детскую книгу «Вредные советы». Отмечается, что требование поступило из-за иллюстраций в издании, которое продается в Каратузском районе российского региона. В нем изображены сцены жестокости, но отсутствует возрастная маркировка.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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