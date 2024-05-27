Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
23:26, 27 мая 2024Культура

В российском регионе потребовали убрать из продажи «Вредные советы» Остера

ТАСС: в Красноярском крае потребовали убрать из продажи «Вредные советы» Остера

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Красноярском крае потребовали убрать из продажи детскую книгу «Вредные советы» Григория Остера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом прокурорской проверки.

Отмечается, что требование поступило из-за иллюстраций в издании, которое продается в Каратузском районе российского региона. В нем изображены сцены жестокости, но отсутствует возрастная маркировка.

«Сотрудники магазина сообщили, что в продаже была одна книга, вопросы у правоохранителей возникли из-за иллюстраций. По мнению прокуратуры, они содержали сцены жестокости и могли вызвать у детей чувство страха», — уточнил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что к тексту и его автору у надзорного ведомства претензий не возникло.

Ранее в России обеспокоились ответом умной колонки «Алиса» о героине мультфильма «Маша и Медведь» на вопрос о том, почему девочка живет одна.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали о демографической катастрофе в ВСУ

      Стало известно о проблемах ВСУ с пополнением частей

      Обломки сбитого в Подмосковье беспилотника задели двух мужчин

      Венгрия определилась со своим вторым в истории астронавтом

      На Украине объяснили слова Сырского о французских инструкторах

      В ДНР нашли тело наемника с шевроном французского Иностранного легиона

      В Херсонской области обнаружили подвалы с телами военных ВСУ

      В российском регионе потребовали убрать из продажи «Вредные советы» Остера

      В ГД на примере Булгакова объяснили запрет на упоминание наркотиков в литературе

      Первые леди Германии и Франции рассмеялись на мемориале жертвам Холокоста

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше