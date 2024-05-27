В российском регионе потребовали убрать из продажи «Вредные советы» Остера

ТАСС: в Красноярском крае потребовали убрать из продажи «Вредные советы» Остера

В Красноярском крае потребовали убрать из продажи детскую книгу «Вредные советы» Григория Остера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом прокурорской проверки.

Отмечается, что требование поступило из-за иллюстраций в издании, которое продается в Каратузском районе российского региона. В нем изображены сцены жестокости, но отсутствует возрастная маркировка.

«Сотрудники магазина сообщили, что в продаже была одна книга, вопросы у правоохранителей возникли из-за иллюстраций. По мнению прокуратуры, они содержали сцены жестокости и могли вызвать у детей чувство страха», — уточнил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что к тексту и его автору у надзорного ведомства претензий не возникло.

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