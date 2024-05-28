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18:38, 28 мая 2024Мир

Путин назвал причину молчания на Западе об обстрелах Белгорода

Путин: на Западе не говорят об обстрелах Белгорода, потому что они это сделали

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что в странах Запада не говорят об обстрелах Белгорода, потому что они сами это сделали и «пожинают плоды своего творчества». Слова российского лидера приводит РИА Новости.

По словам Путина, западные СМИ не пишут об обстрелах Белгорода, делая акцент на ситуации возле Харькова. «Все говорят только о том, что Россия открыла новый фронт, атакует Харьков. Ни слова [об обстрелах Белгорода]. Чем это вызвано? Они же это сделали своими руками, "пожинают плоды" тогда своего творчества», — отметил российский лидер.

17 мая Владимир Путин заявил, что Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности из-за обстрелов жилых кварталов Белгорода Вооруженными силами Украины. Он подчеркнул, что ранее публично заявлял, что в случае, если обстрелы будут продолжаться, Москва вынуждена будет создать зону безопасности.

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      Лина Пивоварова
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