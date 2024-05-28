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16:46, 28 мая 2024Экономика

Путин объяснил интерес к сотрудничеству с Узбекистаном

Путин об инвестициях РФ в Узбекистан: у нас большие интересы в этой части Азии

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Значительный объем российских инвестиций в Узбекистан и возможных двусторонних проектов связан со стабильностью политической системы и условий работы в стране, а также с интересами России, заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Мы создали фонд для совместной работы в объеме 500 миллионов долларов, из которых 400 приходятся на российскую сторону. Это не потому что у нас там денег побольше, а потому что у нас интересы большие в этой части Азии», — объяснил глава государства.

О сотрудничестве стран в рамках инвестиционного фонда для финансирования перспективных проектов, реализуемых в Узбекистане, стало известно в первый день визита российского президента в страну. По словам Путина, средства «выделены и подготовлены», а детали будут доработаны в ближайшие дни.

Он также уточнил, что объем товарооборота РФ и Узбекистана в прошлом году достиг 10 миллиардов долларов и в первом квартале 2024-го вырос еще почти на 20 процентов.

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      Дмитрий Воронин
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