Путин рассказал о расчетах в рублях с Узбекистаном

Путин: доля рубля в сделках РФ и Узбекистана достигла 58 % и продолжает расти

Доля рубля в двусторонних коммерческих сделках между Россией и Узбекистаном достигла в 2023 году 58 процентов и продолжает расти, рассказал президент РФ Владимир Путин по итогам двусторонних переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

«Наши страны последовательно переходят в расчетах на национальные валюты, что мы считаем чрезвычайно важным», — цитирует агентство главу государства, назвавшего Россию одним из ключевых деловых партнеров Узбекистана.

Объем товарооборота, по его словам, в прошлом году составил 10 миллиардов долларов. Отметив, что «конечно, это не предел», Путин в подтверждение своих слов привел статистику, согласно которой в первом квартале 2024-го товарооборот уже вырос почти на 20 процентов.

Ранее Центробанк сообщил, что по итогам марта 2024 года доля рубля при расчетах с Европой за экспорт российских товаров и услуг достигла рекордной отметки, увеличившись в годовом выражении на 10,8 процентных пункта.