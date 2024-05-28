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16:38, 28 мая 2024Мир

Путин обвинил Запад в попытке нарисовать видимость поддержки его «хотелок»

Путин: Запад пытается создать видимость всемирной поддержки своих решений

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Страны Запада пытаются создать видимость всемирной поддержки своих планов и решений. В этом западные государства обвинил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Они хотят что-то нарисовать, создать видимость мировой поддержки тому, что нарисовали сами, исходя из своих хотелок, и представить это как "консолидированную позицию" мирового сообщества», — заявил Путин.

Российский лидер прокомментировал обвинения в адрес России в якобы отказе от переговоров, заявив, что о готовности страны к мирному диалогу он «тысячу раз сказал» публично. Путин отметил, что Запад игнорировал эти слова, и «у них как будто ушей нет».

Президент добавил, что обвинения в отказе от переговоров он слышит «с удивлением», так как от них, по его словам, отказалась украинская сторона.

Ранее Путин призвал страны НАТО отдавать себе отчет в том, с чем они играют, когда призывают разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по территории России.

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      Елизавета Мытарева
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